NBA／沒進奧運就從國家隊引退 渡邊雄太：請大家借給我力量

不到一個禮拜內即將開打的世界盃男籃賽關係到2024年巴黎奧運的資格，對所有國家來說都有輸不得的壓力，日本與德國、澳洲、芬蘭等隊同列E組，場場皆是硬仗。身為日本陣中頭號球星的渡邊雄太也有所覺悟，近期就在日本國家隊內會議表明，如果本次世界盃最終無緣奧運，將不會再為國家隊效力。

日本身為主辦國之一，籤運只能說是不太好，同小組的德國、澳洲、芬蘭都有數位NBA球星，堪稱是「死亡之組」。日本在湖人隊前鋒八村壘六月底宣告要拚續約不打後，渡邊雄太成為球隊僅存的現役NBA球員，也被預計將承擔主要得分點。

現年28歲的渡邊雄太從16歲開始就入選U18國手，為國出征已經近13年，對於此次的世界盃他抱有很高決心，希望能幫助日本從亞洲區脫穎而出，進軍巴黎奧運。近期日本在東京進行「國際強化試合」，在昨天敗給了斯洛維尼亞後，渡邊雄太也在球迷前說出自己的心聲。

渡邊雄太說：「為日本國家隊打球已經差不多13年了，在代表國家的這段期間，我卻始終沒有留下成果，如果這次無法跟這支球隊闖進明年的巴黎奧運，我想本次世界盃就會是我最後一次身披國家隊球衣了。」

渡邊雄太表示，自己是抱著如此高的覺悟認真對待本次世界盃，也希望球員、球迷們能給予他支持，「我還是很想穿著這件日本隊的球衣，想要一直打下去，在大家面前打更長的時間，因此，在沖繩請大家借給我力量。」

本屆賽事中，歐洲、美洲組取得前2名的國家，以及亞洲、大洋洲、非洲組的第一將獲得2024年巴黎奧運籃球的資格。