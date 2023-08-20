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NBA／伊古達拉談2015年冠軍 稱柯瑞早該拿一座FMVP

聯合新聞網／ 綜合報導
伊古達拉在2015年摘下生涯唯一一座FMVP。 美聯社
伊古達拉在2015年摘下生涯唯一一座FMVP。 美聯社

2015年賽季是勇士隊「4年3冠」王朝的起點，該年勇士以4：2在總冠軍賽擊敗騎士隊，暌違40年再度封王。但最終的FMVP並不是一哥柯瑞（Stephen Curry），而是整個賽季直到總冠軍戰才首度先發，並且發揮關鍵奇兵效用的伊古達拉（Andre Iguodala），並在當時引起不少討論。

該年收穫生涯首座MVP的柯瑞在總冠軍戰表現不俗，6戰場均繳出26分、5.2籃板、6.3助攻，反觀伊古達拉則是16.3分、5.8籃板和4助攻，表現相形失色。但當時外界普遍認為伊古達拉在系列賽主守騎士王牌詹姆斯（LeBron James）有功，並頻頻在關鍵時刻取分，是總冠軍賽最重要的X因子。

不過即使到了現在，仍有許多人認為柯瑞2015年的FMVP被「偷了」，況且當年柯瑞在FMVP投票上竟一票未得，身為落敗方的詹姆斯甚至都握有4票，也被認為相當不合理。握有四冠的柯瑞生涯僅在2022年拿下FMVP，若他在首冠賽季就能一口氣包辦雙料MVP，歷史地位或許會有巨大提升。

而伊古達拉近期上Podcast節目受訪時就談到2015冠軍賽季，他認同柯瑞不應該直到2022年第四冠才拿到FMVP，但並沒有直接表明2015年該是由柯瑞拿到，也認為自己當時在場上確實帶來關鍵影響，「柯瑞在2022年奪冠前，早就配得上一座FMVP。」伊古達拉說：「那如果那是我的，會很酷，我知道我對比賽有什麼影響力，我不需要任何人告訴我在場上做了什麼。」

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