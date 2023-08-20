世界盃熱身賽／瓦藍邱納斯砍20分 立陶宛贏波多黎各

2023世界盃男籃熱身賽昨在新莊體育館登場，立陶宛隊與波多黎各隊也為台灣球迷帶來一場世界級的國家隊對決，立陶宛在鵜鶘隊中鋒瓦藍邱納斯僅上場19分鐘拿下20分、11籃板的情況下，最終就以93：80擊敗波多黎各。

立陶宛今年與波多黎各、拉脫維亞隊一同受邀到新北市進行3場熱身賽，為在25日開打的世界盃做最後暖身與調整。拉脫維亞成為三隊中最後抵台的隊伍，且日前以傷勢為由退出世界盃行列的塞爾蒂克隊長人波爾辛吉斯也隨隊抵台，並將出席今天的見面會。

而昨天登場的首戰，立陶宛今年雖然缺少了國王隊明星前鋒沙波尼斯，波多黎各唯一的現役NBA球員艾爾瓦拉多也因傷退出，但瓦藍邱納斯仍是展現世界一級中鋒的實力；至於波多黎各則是以雙衛前塞爾蒂克後衛沃特斯與霍華德分別攻下12分、7助攻與18分、3助攻表現最佳。

對於瓦藍邱納斯在加入球隊訓練時間不長的情況下，隨即有如此高效率表現，立陶宛總教練麥克維提斯說：「他加入國家隊時間比較短，但上場仍有高效率表現，這就是他個人成為明星球員的特質與價值。之後在世界盃的比賽，都會需要他很穩定的發揮，帶領球隊，因為他在球隊是扮演重要的角色。」

至於波多黎各雖然輸球，但昨天的精采表現仍是獲得台灣球迷的熱烈支持，霍華德就表示，球隊與立陶宛在身高上有著很大的落差，導致打得非常辛苦，加上失誤也偏多，回去之後必須透過影片檢視不足之處，希望在世界盃開打前調整出最好狀態。