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世界盃熱身賽／雙衛飆速得30分 波多黎各盼調出好狀態

聯合報／ 記者劉肇育／新北即時報導
波多黎各隊後衛沃特斯今天頻頻送出助攻美技。記者葉信菉／攝影
波多黎各隊後衛沃特斯今天頻頻送出助攻美技。記者葉信菉／攝影

波多黎各隊今天在新莊體育館舉行的世界盃熱身賽雖然以13分差距吞下敗仗，不過陣中雙衛沃特斯（Tremont Waters）、霍華德（Jordan Howard）分別進帳12分、7助攻與18分、3助攻，展現波多黎各後衛的刁鑽特質，兩人也喊話在世界盃前調整出最佳狀態。

上屆世界杯拿下第15名的波多黎各，今年在鵜鶘隊艾爾瓦拉多（Jose Alvarado）無緣參賽的情況下，並無現役NBA球星助拳，不過曾效力過塞爾蒂克隊的沃特斯，以及曾代表勇士隊出戰夏季聯賽的霍華德，也展現了刁鑽球風。

其中沃特斯上半場在手感不佳的情況下仍是頻頻送出助攻美技，引發場邊球迷的熱烈歡呼，至於霍華德則是在下半場接連飆進三分冷箭，幫助波多黎各數次將差距縮小，成為今天波多黎各表現最亮眼的兩名球員。

霍華德表示，波多黎各與立陶宛雖然在身高上有著很大的落差，導致他們打得非常辛苦，加上今天失誤也偏多，回去之後必須透過影片檢視不足之處，但也希望在世界盃開打前調整出最好狀態。

至於今天贏得最多球迷歡呼的沃特斯則表示，儘管聽不懂台灣球迷對他的讚美，但仍感受到大家的熱情，並誇讚台灣真的是一個很棒的地方。

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