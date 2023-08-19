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世界盃熱身賽／大V19分鐘飆20分 立陶宛教頭讚明星特質

聯合報／ 記者劉肇育／新北即時報導
世界盃熱身賽今天由立陶宛出戰波多黎各，立陶宛當家球星瓦藍邱納斯奪下全場最高的20分，幫助球隊獲勝。記者葉信菉／攝影
世界盃熱身賽今天由立陶宛出戰波多黎各，立陶宛當家球星瓦藍邱納斯奪下全場最高的20分，幫助球隊獲勝。記者葉信菉／攝影

效力NBA鵜鶘隊的「大V」瓦藍邱納斯（Jonas Valanciunas），今天在代表立陶宛隊出戰世界盃熱身賽，僅上場19分鐘就高效率的繳出20分、11籃板數據，幫助立陶宛以93：80擊敗波多黎各隊，收下這次新北熱身賽的首勝。

今年31歲的瓦藍邱納斯，在2011年NBA選秀會首輪第5順位就被暴龍隊選入，之後陸續轉戰灰熊隊與鵜鶘，都靠著扎實的籃下功夫占得先發位置，近年來在三分線投射上也逐步成長，上賽季繳出一張平均14.1分、10.2籃板的數據。

而身為立陶宛國家隊固定班底的瓦藍邱納斯，今年世界盃也再度為國出征，並隨隊來台灣進行熱身賽，而首場比賽他就展現NBA一線中鋒的身手，僅上場19分鐘就拿下20分、11籃板，高效率的演出也幫助立陶宛最終以13分差距勝出。

對於瓦藍邱納斯在加入球隊時間不長的情況下，今天依舊展現出絕佳狀態，立陶宛總教練麥克維提斯（Kazys Maksvytis）賽後也給予高度讚賞：「他加入國家隊時間比較短，跟國家隊練球時間比較少，但他今天上場仍有高效率表現，這就是他個人成為明星球員的特質與價值，相信在之後世界盃的比賽和正式比賽，都會需要他很穩定的發揮，帶領球隊，因為他在球隊是扮演重要的角色。」

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