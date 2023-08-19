世界盃熱身賽／瓦藍邱納斯繳20分 立陶宛擊退波多黎各

FIBA世界盃熱身賽今天在新莊體育館舉行，由上屆第9名的立陶宛隊出戰波多黎各隊，立陶宛在NBA鵜鶘隊中鋒瓦藍邱納斯（Jonas Valanciunas）全場高效率的進帳20分領軍下，以93：80擊敗波多黎各，搶下這次熱身賽首勝。

2023世界盃男籃賽將於8月25日在日本、菲律賓和印尼三地開打，而立陶宛、波多黎各與拉脫維亞今年也受邀來台進行友誼賽，今天舉行的首場賽事就由歐陸強權、中鋒瓦藍邱納斯領軍的立陶宛出戰上屆第15名的波多黎各。

儘管立陶宛缺少了國王全能長人沙波尼斯（Domantas Sabonis）助拳，但瓦藍邱納斯在開賽3分半鐘後就在籃下展現低位進攻腳步，勾射擦板拿下2分，第二節更是兩度抓下進攻籃板後二波進攻進球，展現在籃下的宰制力。

儘管在禁區戰力上不如人高馬大的立陶宛，但波多黎各今天在三分線上火力全開，上半場三分球13投6中，幫助波多黎各一度緊咬比分，不過在第二節末段，立陶宛的禁區強攻仍是讓波多黎各只能頻頻賠上犯規，上半場打完立陶宛也以51：40領先，其中瓦藍邱納斯上場9分鐘就有9分、5籃板進帳。

易籃後兩隊持續拉鋸，第四節最後6分43秒，波多黎各霍華德（Jordan Howard）投進三分球後，追到僅剩5分差距，不過立陶宛隨即打出5：0的反擊，再將領先優勢擴大到雙位數，儘管波多黎各在主控沃特斯（Tremont Waters）領軍下苦苦追趕，但立陶宛在進攻端火力不減的情況下，比賽最後1分07秒瓦藍邱納斯又在籃下點進關鍵兩分，幫助立陶宛取得13分領先，奠定勝基，最終立陶宛就以13分差距拿下勝利。