NBA／效仿曼巴精神？詹皇4點起床練球引熱議

詹姆斯（LeBron James）表明下季將繼續在NBA出賽，為此他持續精進自己的球技與體態，今日更在社交平台上曬出自己4點21分在健身房的訓練照。湖人官方隨後也分享詹姆斯爆扣籃框的英姿。

湖人在西區冠軍賽上遭金塊橫掃出局，詹姆斯（LeBron James）曾暗示自己考慮退休，一度引發熱議。不過詹姆斯很快就打消退意的想法，宣布續戰下一季的決定，期盼再次率領湖人獲得總冠軍。

詹姆斯（LeBron James）今日貼出一系列動態，透露自己3點50分就起床，4點21分在體育館練球。不過早在過去，以苦練著稱的的湖人球星布萊恩（Kobe Bryant），就曾在受訪時透露自己每天都「凌晨4點」練球，隨後布萊恩這種奮戰不懈的態度更被尊稱為「曼巴精神」。

底下網友紛紛對此表態，直呼，「我最偉大的王回歸啦」、「再一個詹皇就會有再一個冠軍」、「地球上最屌的運動員」、「LeBron看起來好像能再打五年」

儘管詹姆斯已經在聯盟打滾20個球季，但他似乎都沒有老化的跡象，依舊是球隊的頭號球星，詹姆斯上季場均出賽35.5分鐘，貢獻28.9分、8.3籃板和6.8個助攻。