世界盃熱身賽／拉脫維亞抵台 波爾辛吉斯也隨隊應援
FIBA世界盃2023熱身賽今天將在新北市新莊體育館舉行，在立陶宛與波多黎各已經於昨天抵台後，最後一支參賽球隊拉脫維亞，包括陣中因傷退賽的NBA球星波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）也隨隊來台觀賽，並將在20日參與拉脫維亞賽後見面會。
FIBA世界盃2023熱身賽今天將點燃戰火，今天將先上演立陶宛出戰波多黎各之戰，而波多黎各也在昨天由該國傳奇後衛，目前是國家隊總經理的阿洛尤（Carlos Arroyo）領軍下抵台，為今年世界盃暖身。
而今天凌晨最後一支參賽球隊拉脫維亞也抵台，且今年季後透過交易轉戰塞爾蒂克的NBA球星波爾辛吉斯，儘管日前宣布因傷將無法參與世界盃，但仍是隨隊抵台並將在場邊觀戰，20日與波多黎各之戰賽後也將參與拉脫維亞見面會。
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