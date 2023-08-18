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NBA／國王終於獲電視台尊重 新賽季有22場全國轉播

聯合新聞網／ 綜合報導
國王隊。 路透
國王隊。 路透

國王隊上賽季成功崛起，例行賽戰績西區第3，睽違17年重返季後賽，但他們上季全國轉播場次只有5場，排在聯盟後段班，連巴克利（Charles Barkley）都看不下去，呼籲要多轉播國王比賽。

新賽季將在10月底展開，根據國王隨隊記者漢姆（James Ham）消息，國王2022-23年賽季將有22場全國電視轉播，有6場在巴克利所屬的TNT電視台，5場在ESPN，另外11場在NBATV。

國王休賽季以3年5800萬美元合約續留前鋒巴恩斯（Harrison Barnes），接著又和主力長人沙波尼斯（Domantas Sabonis）以5年2.17億美元提前續約。還用2年1600萬美元的價碼留下季後賽表現出色的萊爾斯（Trey Lyles）；一年底薪簽回替補長人連恩（Alex Len）。

補強方面，以3年2000萬美元合約迎接歐洲聯賽MVP維岑科夫（Sasha Vezenkov），透過交易得到上季效力溜馬的杜阿爾特（Chris Duarte）。

國王

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