聽新聞
test
0:00 / 0:00
NBA／國王終於獲電視台尊重 新賽季有22場全國轉播
國王隊上賽季成功崛起，例行賽戰績西區第3，睽違17年重返季後賽，但他們上季全國轉播場次只有5場，排在聯盟後段班，連巴克利（Charles Barkley）都看不下去，呼籲要多轉播國王比賽。
新賽季將在10月底展開，根據國王隨隊記者漢姆（James Ham）消息，國王2022-23年賽季將有22場全國電視轉播，有6場在巴克利所屬的TNT電視台，5場在ESPN，另外11場在NBATV。
國王休賽季以3年5800萬美元合約續留前鋒巴恩斯（Harrison Barnes），接著又和主力長人沙波尼斯（Domantas Sabonis）以5年2.17億美元提前續約。還用2年1600萬美元的價碼留下季後賽表現出色的萊爾斯（Trey Lyles）；一年底薪簽回替補長人連恩（Alex Len）。
補強方面，以3年2000萬美元合約迎接歐洲聯賽MVP維岑科夫（Sasha Vezenkov），透過交易得到上季效力溜馬的杜阿爾特（Chris Duarte）。
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言