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NBA／菜鳥賽季和林書豪合作過 卡明斯基轉戰歐洲賽場

聯合新聞網／ 綜合報導
林書豪(左1)、卡明斯基(右1)。 美聯社
林書豪(左1)、卡明斯基(右1)。 美聯社

現年30歲的長人卡明斯基（Frank Kaminsky）確定轉戰歐洲賽場，加盟貝爾格萊德遊擊隊，將和前NBA後衛多齊爾（PJ Dozier）同隊。

卡明斯基在大學生涯第4季表現出色，因此選秀身價水漲船高，在2015年選秀以首輪第9順位被黃蜂選進，不過他並沒有符合外界期待，大多擔任替補球員，曾在新秀賽季和林書豪合作過。

卡明斯基2019-2020年賽季轉戰太陽，效力2季後一度離隊，第3季重返太陽後遭遇傷勢只打9場。他上季在老鷹和火箭共出賽36場，平均上場時間僅6.5分鐘。生涯8季打413場比賽，場均8.8分3.8籃板1.6助攻，三分球命中率34.9%。

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