世界盃熱身賽／以代表國家為榮 瓦藍邱納斯稱狀態絕佳

明天將在FIBA世界盃2023熱身賽登場的立陶宛國家男籃隊，在今天抵台後下午隨即前往新莊體育館練球，儘管今年不少NBA球星都以傷勢為由退出世界盃行列，其中也包括了立陶宛球星沙波尼斯（Domantas Sabonis），不過過去幾年幾乎都沒有缺席國家隊重要戰役的鵜鶘中鋒瓦藍邱納斯（Jonas Valanciunas）就表示，不管別人做什麼決定，自己都是以能為國效力為榮。

立陶宛今年在沙波尼斯缺陣無法出賽的情況下，將繼續由31歲的中鋒瓦藍邱納斯扛起球隊大旗，帶領逐步換血的立陶宛國家隊迎戰世界列強，在今天現身新莊體育館練球時，瓦藍邱納斯就表示，世界盃一直都是夏天的重要賽事，也會有很多很棒的球員參與，相信今年賽事將會跟過往一樣精彩。

談到今年立陶宛的陣容，瓦藍邱納斯表示球隊相較於過去幾年變得更加年輕化，儘管缺少了沙波尼斯，但教練團仍舊幫助現有陣容作出好的磨合，將會打出全新的面貌，「另外，我在這個休賽季也得到充分的休息，身體恢復狀況很棒，現在我很渴望回到球場上。」

從2008年就開始代表國家隊出賽的瓦藍邱納斯，過去幾年重要國際賽事幾乎無役不予，對於今年世界盃再度披上國家隊戰袍，他則說：「我不能決定其他人的想法，但是我一直都希望代表我的國家出賽，對我來說沒有什麼比代表國家隊出賽更重要，或是更能帶給我榮譽感，而這次能把立陶宛的籃球帶到世界和台灣，對我來說相當榮幸。」