世界盃熱身賽／立陶宛抵台 總教練稱飲食與時差是挑戰

即將在明天於新莊體育館開打的FIBA世界盃2023熱身賽，在今天抵台的立陶宛隊下午隨即到新莊體育館熱身，包括鵜鶘中鋒瓦藍邱納斯（Jonas Valanciunas）也現身備戰，總教練麥克維提斯（Kazys Maksvytis）則表示，希望能利用接下來的兩場熱身賽調整出最佳狀態，爭取明年巴黎奧運參賽資格。

FIBA世界盃2023熱身賽邀請到立陶宛、波多黎各與拉脫維亞3隊來台出賽，為接下來開幕的世界盃暖身，而今天立陶宛也率先抵台，並將在明天下午兩點迎戰波多黎各，另外兩隊則預計在晚間抵台。

而今天下午立陶宛總教練麥克維提斯（Kazys Maksvytis）表示，這次來到台灣為世界盃正賽備戰，希望能透過這兩場熱身賽調整出好的體能與狀態，尤其是飲食與時差是努力需要克服的地方，「明天我們可能狀態還不會在百分之百，但肯定會展現出積極備戰世界盃的精神。」

對於明天的熱身賽在台灣球迷間引發關注，麥克維提斯也表示，知道近年台灣職籃陸續引進了來自立陶宛的球員，對於立陶宛選手的風格也變得比較熟悉，「立陶宛是一支講求空間以及球的流動的隊伍，並尋求場上最好的出手機會，這就是立陶宛籃球的最大特色。」

談到今年雖然有鵜鶘中鋒瓦藍邱納斯坐鎮，但卻缺少了在NBA打出生涯年的國王沙波尼斯（Domantas Sabonis），麥克維提斯則說：「少了他對我們確實是很大的損失，不過相信我們陣中還有很多有能力的球員，可以幫助球隊打出高水平的比賽，甚至是力拚奧運資格，而教練團也會幫助球員調整出最好的狀態。」