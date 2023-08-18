NBA／哈登稱未來可能到中國打球 前CBA球星馬布瑞不看好

「大鬍子」哈登（James Harden）近日不只痛罵76人總管莫雷（Daryl Morey）是騙子，還傳出他未來想在中國大陸打球。曾效力CBA多年的前NBA球星馬布瑞（Stephon Marbury）也發表看法。

據《費城詢問報》記者龐貝（Keith Pompey）報導，哈登被問到在大陸打球的可能性，他表示：「每當我來到這，球迷們的愛都很瘋狂，所以我認為他們值得看見我在這打球，這裡的愛總是很瘋狂。」

在當打之年從NBA轉戰CBA的例子不多，前尼克隊球員馬布瑞是最經典案例。他職業生涯場均19.3分7.6助攻，卻因態度問題逐漸失去出賽機會，32歲就離開NBA。2010年馬布瑞加盟CBA山西隊，他後來在大陸人氣高漲，一路打到40歲才退休。

馬布瑞目前擔任北京控股隊總教練，他近日接受《Bally Sports》記者羅賓森（Brandon Robinson）訪問時，談到哈登可能到大陸打球一事，他說，「每次看見NBA等級球員願意到中國打球，我都覺得是好事。如果哈登來，一定能給中國籃球很大的幫助，但他不會來，我認為他會繼續在NBA尋求大合約。」