PLG／攻城獅真心換絕情 仍向林秉聖喊話：隨時歡迎歸隊

PLG新竹街口攻城獅隊今天在立委林為洲陪同下召開記者會，針對林秉聖合約風波作出聲明，球隊共同創辦人胡瓏智就直言，在不希望提告的前提下，也希望遭到點名惡意挖角的台新隊能夠出面協商，也隨時張開雙臂歡迎林秉聖歸隊。

攻城獅與前新北中信特攻隊後衛林秉聖爆發合約風波，今天也在立委陪同下親上火線說明，而會中立委林為洲也直接點名T1新成軍的台北台新正是挖角林秉聖的背後球團，不過攻城獅共同創辦人胡瓏智也透露，從林秉聖婉拒加入以來，台新都不曾出面進行協商，站在球員立場，攻城獅也不希望對球員進行提告，希望台新能夠出面協商。

在會中攻城獅顧問陳志忠也點出球團誠摯邀請林秉聖加盟的心情，強調5月25日林秉聖就主動找上攻城獅表明加盟意願，更在與球團高層會談後最終簽下合約，而在5月底時林秉聖還因為與中國大陸NBL球隊的合約問題，導致仍在列管中的他無法配合國家隊徵召，要求攻城獅出現解決，避免了賠償大量違約金的狀況，最後更是情商今年加盟的學長王子綱讓出林秉聖希望的3號背號，在在顯示攻城獅球團和球員對於林秉聖加盟的熱烈歡迎與期待。

不過對於林秉聖最終「婉拒加盟」，胡瓏智也強調並不會將所有問題都怪罪在球員身上，甚至隨時都歡迎林秉聖圭隊，假使不能如願，也希望挖角林秉聖的台新球團出面協商、議約，「他們可以選擇談判但卻沒有，我們也不能吃了悶虧就不講，畢竟大家都很期待他的到來。」