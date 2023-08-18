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NBA／世界盃熱身賽明開打 鵜鶘中鋒瓦藍邱納斯率立陶宛抵台

聯合新聞網／ 綜合報導
不少球迷專門等在下榻飯店，瓦藍邱納斯展現親和力簽名。 圖／主辦單位提供
不少球迷專門等在下榻飯店，瓦藍邱納斯展現親和力簽名。 圖／主辦單位提供

FIBA世界盃熱身賽明天將在新莊體育館開打，今日清晨NBA鵜鶘隊中鋒瓦藍邱納斯（Jonas Valanciunas）率領的立陶宛國家代表隊已抵達桃園國際機場，陣中還有後場新星約庫拜提斯（Rokas Jokubaitis）與中鋒莫提艾倫（Donatas Montieren），明天首戰要交手波多黎各隊。

立陶宛將下榻臺北新板希爾頓酒店，這次熱身賽名氣最大的就是立陶宛隊的鵜鶘隊中鋒瓦藍邱納斯，有不少球迷在機場與飯店前等候歡迎，他也展現親和力開起小型簽名會。全隊稍作休息後下午即展開密集的熱身訓練，以備戰明日熱身賽程。

「FIBA世界盃2023熱身賽」將在8月19日至8月22日於新北市新莊體育館登場，8月19日首場賽事由立陶宛對上波多黎各，8月20日波多黎各二連戰對決拉脫維亞，8月22日則是拉脫維亞對戰立陶宛，共三場精彩熱身賽事展開。賽事購票請洽拓元售票系統 (https://tixcraft.com/activity/detail/23_fibawcpg)。

瓦藍邱納斯率立陶宛隊抵台，備戰世界盃熱身賽。 圖／主辦單位提供
瓦藍邱納斯率立陶宛隊抵台，備戰世界盃熱身賽。 圖／主辦單位提供

瓦藍邱納斯率立陶宛隊抵台，備戰世界盃熱身賽。 圖／主辦單位提供
瓦藍邱納斯率立陶宛隊抵台，備戰世界盃熱身賽。 圖／主辦單位提供

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