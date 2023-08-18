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NBA／貝佛利為老鷹楊恩抱不平 盛讚他是柯瑞接班人
世界盃美國男籃球員名單受外界不少質疑，其中老鷹隊少主楊恩（Trae Young）自曝願意參戰卻被拒絕。近日76人隊防守悍將貝佛利（Patrick Beverley）也為楊恩抱不平，還大讚他是勇士隊巨星柯瑞（Stephen Curry）的接班人。
貝佛利近日在節目上討論本屆美國隊的遺珠，他點出楊恩應該入選，「楊恩贏過很多比賽，命中過很多關鍵球。他正在重新塑造比賽，不管柯瑞留下什麼，他都能承接並發揮到極致。」
貝佛利強調，「楊恩帶領球隊進東區冠軍賽，他在客場贏過重要比賽，你懂我意思嗎？你必須給他肯定。」貝佛利還預言，「楊恩會得到機會，他將穿上美國隊球衣，就算不是今年，也會很快實現。」
楊恩在NCAA就以大號三分球聞名，進入聯盟後他繼續將這點發揚光大。因為他與柯瑞一樣身材矮小，但具備驚人遠射能力，所以被不少球迷拿來比較。不過攤開數據，楊恩生涯的三分球命中率只有35.1%；柯瑞則高達42.8%。
本屆美國男籃星光黯淡，僅4名球員入選過明星賽，且都只有1次，分別是灰狼隊艾德華（Anthony Edwards）、溜馬隊（Tyrese Haliburton）、鵜鶘隊英格倫（Brandon Ingram）及灰熊隊傑克森（Jaren Jackson Jr.）。
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