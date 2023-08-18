NBA／直言團隊成功與名人堂無關 亞瑞納斯：有些人不該入選

奈史密斯籃球名人堂頒獎典禮日前剛結束，前NBA球星「零號探員」亞瑞納斯（Gilbert Arenas）在節目上指出，名人堂入選標準有問題，有些人根本不該入選。

現年41歲的亞瑞納斯曾入選3次全明星、1次年度第二隊及2次年度第三隊。不過他後來因傷勢頻繁，加上2009年鬧出「持槍風波」，逐漸淡出聯盟，甚至一度到CBA上海大鯊魚隊打球，因此他雖名氣響亮，但不是名人堂成員。

亞瑞納斯。 歐新社

亞瑞納斯近年開節目，暢談籃球界時事，他最近批評名人堂標準，「團隊成功與名人堂無關，你得5座冠軍，恭喜，但你不能在那扇門內，那裡有喬丹（Michael Jordan）、柏德（Larry Bird）等傳奇。」

「你不能帶著平庸的數據進入那裡，其中有些人根本不該在裡面，名人堂應該是球隊的頭號球星，或偉大的二把手」亞瑞納斯說。

今年入選名人堂的球員「閃電俠」韋德（Dwyane Wade）、「德國坦克」諾維茨基（Dirk Nowitzki）、「西班牙鬥牛士」加索（Pau Gasol）、「法國小跑車」帕克（Tony Parker），這4人都有拿過冠軍，且當時都是球隊主力球員。亞瑞納斯並未指名道姓，不知道是在說誰，但已經引發外界熱議。