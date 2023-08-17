NBA／柯瑞「大風車灌籃」失敗 藉機建議學員別做不擅長的事

勇士球星柯瑞（Stephen Curry）近期在個人訓練營指導學員，他被起鬨做大風車灌籃，結果彈跳力普通的柯瑞果然失敗，後來他投進三分球，並告誡學員，「要做自己擅長的事。」

柯瑞在訓練營教導球員許多技巧及觀念，突然有學員希望他秀看看大風車灌籃。柯瑞剛開始以「雙腿太累」婉拒，學員卻稱不能找藉口，柯瑞只好嘗試看看，無奈灌籃真的不是柯瑞強項，最終以失敗收場。

學員接著提醒柯瑞，不能以灌籃不進收尾，於是柯瑞出手三分球命中，他和學員們握手並表示，「做你擅長的事，這就是為什麼我在這。」

"Do what you know that's why. That's why I stay out here."



Steph Curry had to remind them what he does best 😂



(via @SLAM_HS)pic.twitter.com/iRdiEINdQH — ClutchPoints (@ClutchPoints) 2023年8月16日

柯瑞除了三分球外，還有不俗的傳球能力，勇士隊官方IG今天分享多個柯瑞不看人傳球的影片，引發球迷讚嘆。