中職／王溢正、藍寅倫、翁瑋均完成註冊 明起投入二軍賽事

台鋼雄鷹隊今天完成聯盟註冊名單異動，納入王溢正、藍寅倫、翁瑋均，3人，首度隨隊到高雄市國慶球場練球，加入隊上年輕球員的行列，最快明天就有機會在二軍例行賽上場。

樂天桃猿隊昨天正式公布林子偉身價，簽下2年4.5個月總值3100萬元的合約，和他交換的王溢正、藍寅倫、翁瑋均也從台鋼重新出發，明年再投入一軍賽事。