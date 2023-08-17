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中職／王溢正、藍寅倫、翁瑋均完成註冊 明起投入二軍賽事

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
藍寅倫（左）轉戰台鋼雄鷹隊，加入練球行列。圖／台鋼雄鷹隊提供
藍寅倫（左）轉戰台鋼雄鷹隊，加入練球行列。圖／台鋼雄鷹隊提供

台鋼雄鷹隊今天完成聯盟註冊名單異動，納入王溢正、藍寅倫、翁瑋均，3人，首度隨隊到高雄市國慶球場練球，加入隊上年輕球員的行列，最快明天就有機會在二軍例行賽上場。

樂天桃猿隊昨天正式公布林子偉身價，簽下2年4.5個月總值3100萬元的合約，和他交換的王溢正、藍寅倫、翁瑋均也從台鋼重新出發，明年再投入一軍賽事。

台鋼二軍目前出賽53場，戰績25勝4和24敗，在6支二軍球隊排名第3，明天將在斗六球場和排名第1的味全龍隊二軍（29勝5和18敗）交手。

藍寅倫轉戰台鋼雄鷹隊，加入練球行列。圖／台鋼雄鷹隊提供
藍寅倫轉戰台鋼雄鷹隊，加入練球行列。圖／台鋼雄鷹隊提供

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