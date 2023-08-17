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NBA／艾頓擔任「輔導長」率巴哈馬克服18分落後逆轉阿根廷

聯合新聞網／ 綜合報導
艾頓(左)、葛登(右)。 截圖自推特
艾頓(左)、葛登(右)。 截圖自推特

太陽隊狀元中鋒艾頓（Deandre Ayton）代表巴哈馬出戰巴黎奧運資格預選賽，他今天全場16投11中，攻下22分15籃板3阻攻，率巴哈馬克服18分落後，以101：89逆轉強敵阿根廷隊。

阿根廷FIBA世界排名第4，本場比賽首節一度取得18分領先。巴哈馬在二、三節反撲，打出57：30攻勢，最終完成逆轉。除了艾頓外，太陽後衛葛登（Eric Gordon）拿到24分，溜馬隊後衛希爾德（Buddy Hield）貢獻23分6籃板，三名NBA球員合砍69分。

值得一提的是，年僅25歲的艾頓也當起球隊「輔導長」。他不僅在暫停時向全隊精神喊話，當34歲老將葛登與裁判爭執時，還向前勸其冷靜。

巴哈馬在巴黎奧運資格預選賽中，與阿根廷、古巴及巴拿馬同組，前兩名將可以晉級，另一組則是智利、哥倫比亞、烏拉圭、維京群島，同樣是前兩名晉級，4支球隊進行單敗淘汰制，美洲區的冠軍球隊將可以參加第二階段的預選賽。

Deandre Ayton

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