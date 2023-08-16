NBA／哈登在中國直播帶貨還翻跟斗 魔獸又邀他來台打球

哈登（James Harden）近日因怒噴76人總管莫雷（Daryl Morey）是騙子，成為外界關注焦點。「魔獸」霍華德（Dwight Howard）也藉機邀請哈登來台，直言他現在飛來台灣比較快。

霍華德今年5月就曾一口氣呼籲多名球星來台打球，哈登也在名單內。霍華德稍早在個人IG發文寫道，「哈登，我正準備買下一支球隊，你可以成為當家球星兼球隊合夥人。你能得到100分，你已經在亞洲了，到台灣的飛行時間會比較短。」

霍華德接著用中文向球迷喊話，「我們需要標記哈登並告訴他，『加油來台灣』。這樣我們就可以作為球員老闆，再次團結起來。」

不過哈登在中國大陸似乎過得很開心，他上頂級網紅「小楊哥」直播，推銷個人代言的紅酒，沒想到5秒就賣掉1萬瓶。哈登也開心地感謝粉絲支持，比愛心甚至還翻跟斗。