快訊

哪個才是真實安華？大馬政壇不倒翁的拜相之路

美加密貨幣大亨慘遭「碎屍沖進馬桶」 下水道阻塞才被發現

直播／控「就是民進黨開的槍」挨告 館長再開直播回嗆：不告就是孬種

NBA／哈登在中國直播帶貨還翻跟斗 魔獸又邀他來台打球

聯合新聞網／ 綜合報導
哈登（左）、霍華德（右）。 美聯社
哈登（左）、霍華德（右）。 美聯社

哈登（James Harden）近日因怒噴76人總管莫雷（Daryl Morey）是騙子，成為外界關注焦點。「魔獸」霍華德（Dwight Howard）也藉機邀請哈登來台，直言他現在飛來台灣比較快。

霍華德今年5月就曾一口氣呼籲多名球星來台打球，哈登也在名單內。霍華德稍早在個人IG發文寫道，「哈登，我正準備買下一支球隊，你可以成為當家球星兼球隊合夥人。你能得到100分，你已經在亞洲了，到台灣的飛行時間會比較短。」

霍華德接著用中文向球迷喊話，「我們需要標記哈登並告訴他，『加油來台灣』。這樣我們就可以作為球員老闆，再次團結起來。」

不過哈登在中國大陸似乎過得很開心，他上頂級網紅「小楊哥」直播，推銷個人代言的紅酒，沒想到5秒就賣掉1萬瓶。哈登也開心地感謝粉絲支持，比愛心甚至還翻跟斗。

相關新聞

NBA／哈登在中國直播帶貨還翻跟斗 魔獸又邀他來台打球

哈登（James Harden）近日因怒噴76人總管莫雷（Daryl Morey）是騙子，成為外界關注焦點。「魔獸」霍華德（Dwight Howard）也藉機邀請哈登來台，直言他現在飛來台灣比較快。

NBA／安吉曝綠衫軍曾追求巴特勒 若成真就沒有「雙探花」

塞爾蒂克隊近年在泰托姆（Jayson Tatum）和布朗（Jaylen Brown）後場雙槍領軍下，成為奪冠熱門。前總管安吉（Danny Ainge）近日爆料，他當年曾打算透過交易得到「士官長」巴特勒

NBA／狀元溫班亞瑪模仿隊友將頭髮染紫 網：肯定打賭輸了

剛加入馬刺隊的狀元郎溫班亞瑪（Victor Wembanyama），很快就隊友索漢（Jeremy Sochan）建立好交情，他的第一步就是模仿起索漢的造型，不僅換髮型，還跟進特殊髮色。 索漢生涯

NBA／迎來生涯第16季 快艇貝頓巴黎奧運結束後退休

效力快艇隊的34歲法國前鋒貝頓（Nicolas Batum）先前表態巴黎奧運結束後，就會從國家隊退休，不過他的妻子透露，他也會從NBA退休。 巴黎奧運將在明年夏天舉辦，身為地主球員的貝頓曾說，奧

NBA／哈登去年為他降薪留76人 塔克發文力挺：我不會整兄弟

「大鬍子」哈登（James Harden）近日痛罵76人總管莫雷（Daryl Morey）是騙子，引發軒然大波。除了安比德（Joel Embiid）刪除個人推特的「費城」字樣外，塔克（PJ Tucke

NBA／不會來台灣了！ 波爾辛吉斯因傷退出拉托維亞世界盃

世界盃籃球賽開打倒數，今天確定再減星光，拉脫維亞球星波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）今天在社群上宣布，...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦