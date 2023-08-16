NBA／哈登在中國直播帶貨還翻跟斗 魔獸又邀他來台打球
哈登（James Harden）近日因怒噴76人總管莫雷（Daryl Morey）是騙子，成為外界關注焦點。「魔獸」霍華德（Dwight Howard）也藉機邀請哈登來台，直言他現在飛來台灣比較快。
霍華德今年5月就曾一口氣呼籲多名球星來台打球，哈登也在名單內。霍華德稍早在個人IG發文寫道，「哈登，我正準備買下一支球隊，你可以成為當家球星兼球隊合夥人。你能得到100分，你已經在亞洲了，到台灣的飛行時間會比較短。」
霍華德接著用中文向球迷喊話，「我們需要標記哈登並告訴他，『加油來台灣』。這樣我們就可以作為球員老闆，再次團結起來。」
不過哈登在中國大陸似乎過得很開心，他上頂級網紅「小楊哥」直播，推銷個人代言的紅酒，沒想到5秒就賣掉1萬瓶。哈登也開心地感謝粉絲支持，比愛心甚至還翻跟斗。
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言