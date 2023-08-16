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NBA／狀元溫班亞瑪模仿隊友將頭髮染紫 網：肯定打賭輸了

聯合新聞網／ 綜合報導
溫班雅瑪新髮型。 截圖自推特。
溫班雅瑪新髮型。 截圖自推特。

剛加入馬刺隊的狀元郎溫班亞瑪（Victor Wembanyama），很快就隊友索漢（Jeremy Sochan）建立好交情，他的第一步就是模仿起索漢的造型，不僅換髮型，還跟進特殊髮色。

索漢生涯從歐洲起步，擁有波蘭血統，過去在歐洲賽場上有和溫班亞瑪對戰的經驗，兩人現在也有好交情。索漢過去就經常將頭髮染得五顏六色，如今溫班雅瑪有樣學樣，將自己的頭髮染紫。

索漢透過IG限時動態公布溫班雅瑪的新髮型，溫班雅瑪入鏡後自嘲：「這誰啊！」雖然溫班雅瑪看起來很開心，但許多球迷對新髮型不買單，「那是醜陋的兄弟」、「兄弟肯定打賭輸了」、「瓦賽爾（Devin Vassell）會叫醒你們的」、「羅德曼（Dennis Rodman）2.0」。

Victor Wembanyama

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