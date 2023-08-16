NBA／迎來生涯第16季 快艇貝頓巴黎奧運結束後退休

效力快艇隊的34歲法國前鋒貝頓（Nicolas Batum）先前表態巴黎奧運結束後，就會從國家隊退休，不過他的妻子透露，他也會從NBA退休。

巴黎奧運將在明年夏天舉辦，身為地主球員的貝頓曾說，奧運結束後就會離開國家隊。他的妻子昨天在推特發文寫道，「貝頓決定在奧運會後結束職業生涯，這是他在快艇的最後一個賽季。」

貝頓在2008年選秀會被拓荒者以首輪第25順位選進，由於他球風全能，加上偶像是傳奇球星皮朋（Scottie Pippen），因此有「法國皮朋」的稱號。

貝頓生涯從拓荒者起步，2015年他被交易到黃蜂隊。因轉隊首季表現出色，休賽季獲得5年1.2億美元合約。後來他身手逐漸衰退，2020年被裁掉後一度萌生退意，但快艇全員積極招募，讓他決定加盟並成為優質綠葉球員。

下賽季是貝頓職業生涯第16個賽季，他和快艇還有1年1171萬美元合約，上季出賽78場，平均上場21分鐘，拿到6.1分3.8籃板，三分球命中率39.1%。