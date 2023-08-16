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NBA／哈登去年為他降薪留76人 塔克發文力挺：我不會整兄弟

聯合新聞網／ 綜合報導
哈登(左)、塔克(右)。 法新社
哈登(左)、塔克(右)。 法新社

「大鬍子」哈登（James Harden）近日痛罵76人總管莫雷（Daryl Morey）是騙子，引發軒然大波。除了安比德（Joel Embiid）刪除個人推特的「費城」字樣外，塔克（PJ Tucker）也在個人IG限動發文力挺哈登。

哈登去年休賽季為了讓76人有操作空間網羅塔克，降薪簽下簽下2年6860萬美元合約（第2年球員選項）。不過哈登今年和76人續約談不攏，最終決定先執行球員選項，並請求76人交易他。

一度傳出快艇對哈登有興趣，但雙方始終無法達成協議。76人近日也宣布停止交易討論，這個舉動疑似讓哈登大為不滿，大罵莫雷是騙子。

塔克發文力挺哈登。 截圖自塔克IG
塔克發文力挺哈登。 截圖自塔克IG

安比德在推特刪除「費城」等字樣，塔克更是在IG上曬出自己和哈登合照，並直接寫道，「我不會耍雜技，也不會去整我的兄弟。」力挺哈登的意味相當濃厚。

塔克過去曾和哈登在火箭隊合作多年，總共打了40場季後賽比賽。2020-21年賽季哈登向火箭提交易，最終他被送到籃網。塔克後來也被交易到公鹿，並隨隊奪下總冠軍。

James Harden Joel Embiid

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