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NBA／不會來台灣了！ 波爾辛吉斯因傷退出拉托維亞世界盃

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
拉脫維亞球星波爾辛吉斯確定退出今年世界盃，台灣球迷無緣在熱身賽看到他了。 新華通訊社
拉脫維亞球星波爾辛吉斯確定退出今年世界盃，台灣球迷無緣在熱身賽看到他了。 新華通訊社

世界盃籃球賽開打倒數，今天確定再減星光，拉脫維亞球星波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）今天在社群上宣布，因腳底足底筋膜炎影響身手，和國家隊醫療團隊、教練團，以及NBA母隊塞爾蒂克隊共同決定，退出今年世界盃。

「要做出這樣的決定不容易，但我保證會盡我所能支持球隊。」波爾辛吉斯用母語寫道。

世界盃25日點燃戰火，在波爾辛吉斯今天宣布退出拉脫維亞前，就已有傳聞指出他會因傷缺席，但拉脫維亞籃球聯盟否認，主角也曾在社群發布練球相關動態，直到今天才親自宣布無法與會世界盃。

拉脫維亞世界盃和加拿大、黎巴嫩和法國同為H組，波爾辛吉斯的退出對內線戰力影響甚大。波爾辛吉斯透露，已經進行好幾周的復健，也有進行MRI檢查，但足底筋膜炎仍困擾自己，才做出困難的退出決定。

傷病史豐富的波爾辛吉斯，上季在巫師隊打出代表作，場均可出賽32.4分鐘，23.2分是生涯最佳，另有8.4籃板、2.7助攻和1.5阻攻，命中率接近5成，外線命中率3成85，今年6月才透過三方交易來到波士頓。

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