瓊斯盃／賀丹致命犯規 中華白遭阿聯三分球絕殺

在經過昨天一天休兵後，瓊斯盃中華白隊在今天出戰阿拉伯聯合大公國，儘管在第二節一度因為進攻熄火讓阿聯取得領先，不過下半場中華白加強防守，加上賀家兄弟、林信寬與斑霸輪番發揮一度逆轉，只可惜在比賽最後1.6秒阿聯歐瑪爾（Qais Omar Alshabebi）投進絕殺三分球，以71：69擊敗中華白。

中華白在收下2連勝後昨天迎接休兵日，並在今天碰上前3戰拿下1勝的阿聯，而開賽後中華白賀博就展現驚人得分爆發力，球隊開賽前10分個人包辦6分，其中包括一次精彩的快攻戰斧式爆扣，讓和平籃球館氣氛瞬間沸騰，不過在第一節尾聲時，也發生了馬建豪與對手相撞受傷退場的狀況，反觀阿聯首節似乎還在尋找手感，讓中華白取得10分領先。

不過第二節熱機完畢的阿聯也展開反撲，湯瑪斯（Terry Benjamin Thomas）單節砍進兩顆三分球，而阿聯在該節前7分鐘也打出23：6的攻勢，其中包括團隊三分球4投4中，反倒一度取得7分領先，所幸中華白在江均、林信寬領軍下又打出7：2反撲，在中場休息前追到2分差距。

易籃後中華白賀丹、賀博聯手開砲拉出10：2攻勢，其中上半場表現機會不多的賀丹就包辦了兩顆三分球，除了進攻火力加溫外，中華白第三節在防守端也成功牽制對手，迫使阿聯單節發生7次犯規與5次失誤，且單節團隊14分有13分集中在歐瑪爾，其他球員則是手感盡失，讓中華隊再要回領先優勢。

末節中華白斑霸在禁區展現宰制力，連續抓下進攻籃板後的強勢進攻，幫助中華白在比賽最後3分鐘取得9分領先，儘管比賽最後40秒時阿聯打出一波7：0攻勢追到2分差，但關鍵時刻中華白賀丹成功抄截並製造阿聯犯規，在比賽最後11秒要回球權，也迫使阿聯採取犯規戰術凍結時間。

而倒數4秒賀丹2罰落空後還發生違反運動精神犯規，將阿聯在最後1.6秒送上罰球線，在2罰1中後，阿聯僅1分落後，且還掌控最後一波進攻機會，而阿聯也靠著歐瑪爾投進絕殺三分球，以71：69擊敗中華白。