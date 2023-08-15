菁英盃籃賽／最忙碌的夏天 泰山全台跑透透參戰

HBL男甲強權之一的泰山高中，從5月起行程滿檔，且足跡從廈門、嘉義、台南到現在的花蓮，率隊參加菁英盃的教頭廖文彬手指扳開一數，迎接HBL新賽季前，球隊大概參加了10場盃賽，完全是「以賽代訓」準備112學年HBL。

廖文彬提到，休賽季期間在球員肌力和教練團調度上都有調整，讓去年加入的助教戚本璿有更多實戰調度經驗，了解球員的使用方式，不過廖文彬今天花蓮菁英盃仍忍不住挺身而出，率子弟兵拉鋸戰以69：65力退松山高中。

泰山今年足跡幾乎遍及全台，連海外都沒錯過，還自己當東道主舉辦了「泰帥盃」廖文彬形容，球隊幾乎所有賽事都「全勤」，連同之後的長耀盃、海峽盃等，休季期間參加盃賽達到兩位數，盼透過比賽以戰養戰，提升球員個人能力，防守強度也需要再拉高。

廖文彬點名，包括盧威銘、莊杰閎、林哲宇和李約等，都是泰山今年重點成員，他還親自帶著莊杰閎前往中國海南島海口NBA訓練中心，參加「Jr. NBA籃球訓練營」，不過先前有許多球員感染A型流感，體能狀況多少受影響，成計畫中的變化。