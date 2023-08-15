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足球／國小世界盃國際賽明登場 不僅比賽還有文化之旅

聯合報／ 記者劉肇育／台北即時報導
6國8強球員代表啟動儀式。圖／中華民國迷你足球協會提供
6國8強球員代表啟動儀式。圖／中華民國迷你足球協會提供

2023國小世界盃國際邀請賽16日至18日將在台北市立大學舉行，今年除了我國兩隊代表台中市協和國小、花蓮縣東里國小外，還邀請到日本、泰國、越南、馬來西亞、印尼，共計6國、8支球隊參賽，其中東里國小球員胡巧柔就表示，這將她第一次與國外球隊比賽，將會盡力拿出最好表現。

配合體育署近年積極推動新南向計畫，由中華民國迷你足球協會、台灣好德公益文化協會共同主辦的2023國小世界盃國際邀請賽，代表台灣出賽的分別為111學年度國小世界盃男子組和女子組冠軍隊伍台中市協和國小與花蓮縣東里國小。

8支隊伍接下來3天將在台北市立大學一較高下，在今天的記者會上中華民國迷你足球協會理事長房振琨表示，「足球是風靡全世界的平民運動，提倡健康休閒活動更有助於少兒防毒反毒，值得台灣各界持續關注支持，足球更是超越國界限制的全球共通運動語言，從兒童足球往下紮根，建構青少年足球運動國際交流平台，可以是台灣走向全世界的絕佳路徑，並配合政府新南向政策，催生出此次賽事。」

而今年將在女子組代表台灣出賽的花蓮東里國小，陣中6年籍前鋒胡巧柔就透露，這是她生涯首度與國外球隊比賽，且家人也將會到場觀賽，「這次最想碰到的就是泰國的對手，因為聽教練說她們的強度很高，我們也會盡全力，拿出最好表現。」

除了場上競賽外，這次賽會也特別安排參賽隊伍進行文化之旅與選手之夜，在三天賽事現場也將會由農糧署安排小農攤位進駐，讓球迷們享受在地美食，全程免費入場，同時也有許多中場表演和抽獎活動。

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