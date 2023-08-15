NBA／稱自己不該是首位全票MVP 柯瑞：2000年歐尼爾才是

勇士隊球星柯瑞（Stephen Curry）2015-16賽季打出不可思議的生涯年，「咖哩風潮」蔚為一時，季末以全票之姿獲選MVP。但時隔多年在受訪時談到此事，柯瑞表示自己不該是第一個全票MVP，因為早在2000年歐尼爾（Shaquille O'Neal）就該獲得這項殊榮。

雖然最後在總決賽3：1領先下被騎士逆轉，但柯瑞所帶領的勇士當年例行賽無限風光，奪下73勝超越1995-96賽季的公牛，創下NBA史上最佳戰績。而柯瑞繳出場均30.1分、5.4籃板、6.7助攻，還投進破紀錄的402顆三分球，毫無懸念的蟬聯MVP，不只是歷史第11名連霸MVP，更沒有丟失任何一張第一名選票。

然而，近期柯瑞在受訪時表示，其實這項榮譽應該要由歐尼爾所擁有，因為他在1999-2000賽季只差一票就能拿到全票。「我認為我不該是第一個全票拿下MVP的球員，歐尼爾拿下MVP的那年應該要全票通過的——就算最終結果不如預期。」

柯瑞也提到，歐尼爾是他最想要一起打球的球星，稱他在場上對所有球員都具有主宰力。

歐尼爾在1999-2000賽季繳出場均29.7分、13.6籃板、3.8助攻、3火鍋的成績，還獲得聯盟得分王，在121張第一名選票中包辦了120張。當時沒有投給他的CNN記者將票給了最終在MVP排行第七的艾佛森（Allen Iverson），此舉當時引發不少爭議，該記者甚至還收到死亡威脅。無論如何，最終歐尼爾還是以1票之差錯失了這個機會。