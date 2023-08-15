聽新聞
test
0:00 / 0:00
NBA／哈登剛罵完莫雷 安比德推特刪除「費城」等字樣
「大鬍子」哈登（James Harden）昨在公開場合痛罵76人總管莫雷（Daryl Morey）是騙子。76人當家球星安比德（Joel Embiid）稍早被發現，刪除掉推特帳號「費城」字眼，引發球迷熱議。
哈登2個月前就向76人喊「賣我」，並執行球員選項。後來有消息指出快艇和76人在談判，不過雙方始終無法達成協議，近日76人宣告終止與哈登有關的交易討論。這點疑似讓哈登感到不滿，讓他在中國行直言莫雷是大騙子。
消息很快傳回美國，許多網友到安比德的推特詢問看法，不過安比德未針對此事公開回應。不過有外媒發現，安比德刪除推特帳號「費城」、「過程」等字樣，許多球迷猜測安比德也對76人高層感到不滿。
NBA記者巴納德（Sean Barnard）直言，「通常我不會對這種事感到驚訝，但安比德太活躍在網路上，且時間算得太剛好，我認為值得討論。」
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言