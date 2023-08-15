NBA／哈登剛罵完莫雷 安比德推特刪除「費城」等字樣

「大鬍子」哈登（James Harden）昨在公開場合痛罵76人總管莫雷（Daryl Morey）是騙子。76人當家球星安比德（Joel Embiid）稍早被發現，刪除掉推特帳號「費城」字眼，引發球迷熱議。

哈登2個月前就向76人喊「賣我」，並執行球員選項。後來有消息指出快艇和76人在談判，不過雙方始終無法達成協議，近日76人宣告終止與哈登有關的交易討論。這點疑似讓哈登感到不滿，讓他在中國行直言莫雷是大騙子。

消息很快傳回美國，許多網友到安比德的推特詢問看法，不過安比德未針對此事公開回應。不過有外媒發現，安比德刪除推特帳號「費城」、「過程」等字樣，許多球迷猜測安比德也對76人高層感到不滿。

NBA記者巴納德（Sean Barnard）直言，「通常我不會對這種事感到驚訝，但安比德太活躍在網路上，且時間算得太剛好，我認為值得討論。」