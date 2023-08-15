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NBA／稱詹、杜兩人持球太長 賈奈特：他們能去蹲底角嗎？

聯合新聞網／ 綜合報導
在季後賽交鋒過無數次的詹姆斯(左)、杜蘭特(右)被塞爾蒂克名宿賈奈特點名該轉打無球。 路透通訊社
在季後賽交鋒過無數次的詹姆斯(左)、杜蘭特(右)被塞爾蒂克名宿賈奈特點名該轉打無球。 路透通訊社

詹姆斯（LeBron James）、杜蘭特（Kevin Durant）兩名一代巨星都已經逐漸步入生涯晚期，雖然兩人依舊能在季後賽展現頂級球星的身手，但顯然已無法像過去一樣扛著整支球隊主宰季後賽。塞爾蒂克名宿賈奈特（Kevin Garnett）近期上Podcast節目時，就以過來人的身分建議詹姆斯和杜蘭特兩人該釋放球權，多進行無球跑位。

賈奈特在節目上表示，湖人和太陽目前分別是戴維斯（Anthony Davis）和布克（Devin Booker）的球隊。不僅是球隊未來，同時也是現任的核心一哥，球隊上下都應該要圍繞著兩人運作，整個團隊都要一起支持，這份扛起球隊的責任不該由詹姆斯和杜蘭特兩人承擔。

「我覺得詹、杜兩人該去當等球射手了，我們已經讓他負責持球任務好長時間了，他們可以打無球嗎？他們可以去蹲底角，讓其他人替他們製造進攻機會嗎？」賈奈特說。

賈奈特的本意並非因兩人持球效率太低才需要轉型無球，而是能夠透過改打無球的方式配合球隊，除了讓出球權、交棒給年輕隊友，同時也能舒緩在場上的壓力，並延長職業生涯。

然而，賈奈特的說法可能和現況有些出入，因為杜蘭特本身具備頂尖射術，持球、無球皆充滿破壞力的他早在勇士時期就和浪花兄弟打過無球；而詹姆斯在今年季後賽也有明顯轉型，過了半場經常將球交給里夫斯（Austin Reaves）、羅素（D'Angelo Russell）處理，自己則是伺機空切，並沒有和賈奈特說的一樣不願打無球。

Kevin Durant LeBron James

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