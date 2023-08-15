NBA／229公分巨人續留CBA 稱見到溫班亞瑪會「很尷尬」

身高7呎6吋（約229公分）的前NBA巨人佛爾（Tacko Fall）新賽季將留在大陸CBA，他將轉戰南京同曦隊。他近日受訪時提到NBA新科狀元溫班亞瑪（Victor Wembanyama），直言兩人相遇會很尷尬，因為自己很少有和他人直視的經驗。

《The Athletic》知名記者查拉尼亞（Shams Charania）證實佛爾轉隊的消息，並進行專訪。當被問到如果和溫班亞瑪相見會發生什麼事，佛爾笑稱，「非常尷尬，我看著某人的眼睛會很怪。」佛爾透露自己平常都要低頭才能聽到別人說話，很少有機會直視對方，如果跟溫班亞瑪見面會很有趣。

佛爾來自塞內加爾，在2019年選秀大會落選。他生涯前2季效力塞爾蒂克隊，2021-22年賽季轉戰騎士隊，生涯3季出賽37場，平均僅2.2分2.4籃板。

佛爾上季效力新疆隊，出賽33場，平均13.8分10.1籃板3.3火鍋，投籃命中率73.1%。