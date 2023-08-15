NBA／新賽季天空才是極限 湖人主帥：我們有總冠軍級深度

湖人在休賽季動作頻頻，不僅留下了去年打到西區冠軍戰的老班底，還補強了許多年輕戰力，被外界認為是暑假作業做得最好的球隊之一。而湖人總教練漢姆（Darvin Ham）顯然也很滿意球隊的補強，近期在受訪時不僅對新賽季的磨合感到樂觀，也指出湖人具備競爭總冠軍的輪替深度。

在自由市場開市前，能否留住季後賽班底是湖人最大的難題，沒想到總管佩林卡（Rob Pelinka）只用了兩天就繳出了近乎完美的成績單。上個季後賽湖人的固定輪替只有施羅德（Dennis Schroder）以兩年合約轉投暴龍，其餘全數留下。先發後場里夫斯（Austin Reaves）和羅素（D'Angelo Russell）更皆以遠低於市價的價碼續約。此外也網羅了許多年輕福袋，包含瑞迪許（Cam Reddish）、海斯（Jaxson Hayes）等人，整體戰力有增無減。

球隊可用人手充沛無虞，對於主帥漢姆而言也是個甜蜜的煩惱。近期漢姆在參與南非籃球無國界訓練營時，就被問及對休賽季補強的想法。他表示，湖人的輪替深度相比去年優化不少，更發下豪語說球隊有成為總冠軍的本錢。

「我們擁有詹姆斯（LeBron James）、戴維斯（Anthony Davis）這樣的領導力；還帶回了我們的年輕天賦，包括里夫斯、羅素跟八村壘。」漢姆說：「我認為我們增加了深度，很多球員擁有技術、體格及運動能力，我等不及要把他們集結在一起了。」

此外，曾隨2004年活塞與2002年公鹿奪冠的漢姆也強調陣容最好的球隊不等於最終的冠軍隊伍，團結才是讓冠軍隊脫穎而出的關鍵。「我認為團結至關重要，你需要帶領一支由願意犧牲個人目標的球員所組成的團隊，以使自身和球隊目標一致：贏得總冠軍。」

「在籃球的世界中，天賦是最重要的，但歸根究底，這是一項團隊運動。」漢姆說。