NBA／盛讚AD能力不輸約柯奇和安比德 賈奈特：是時候奪MVP

湖人隊上季例行賽剛開始戰績低迷，季中交易補強後，球隊逐漸走上正軌。同時戴維斯（Anthony Davis）相對健康，湖人也一路闖進西區冠軍賽，才被金塊隊淘汰。傳奇球星賈奈特（Kevin Garnett）近日在節目上稱讚戴維斯的能力，並期待他接下來2季能爭取年度MVP。

隨著詹姆斯（Lebron James）逐漸衰老，賈奈特認為戴維斯要扛起責任，並展現MVP等級身手，他在節目《SHOWTIME Basketball》中表示，「我期待戴維斯接下來2年成為MVP，或達成一些成就，真的是時候了，兄弟。」

賈奈特認為，約柯奇（Nikola Jokic）和安比德（Joel Embiid）能做到的事，戴維斯也可以做到，他強調，「我期待戴維斯成為MVP，如果不是今年，那就是明年，他得接管比賽。」

戴維斯上季場均25.9分、12.5籃板和2阻攻，投籃命中率創生涯新高的56.3%，休賽季他和湖人以3年1.86億美元續約。湖人總管佩林卡（Rob Pelinka）透露，戴維斯希望未來幾年，能成為球隊領導者。