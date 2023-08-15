快訊

川普若重返白宮 澳洲學者預言：恐為美中貿易犧牲台灣

中韓觀光重啟 大陸團客救得了韓GDP？為何韓人寧出國也不愛國內旅遊？

美國戰爭經濟學：奧本海默與核武支出「黑預算」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

NBA／同為「賣我」專業戶 厄文挺哈登：莫雷該為不誠實負責

聯合新聞網／ 綜合報導
哈登(右)尋求交易未果，昔日隊友厄文(左)跳出來聲援他。 路透通訊社
哈登(右)尋求交易未果，昔日隊友厄文(左)跳出來聲援他。 路透通訊社

整個休賽季鬧得沸沸揚揚的哈登（James Harden）交易案最終雷聲大、雨點小，在76人宣告停止交易談判後暫時告一段落。然而，哈登早已向76人申請交易，甚至為此執行球員選擇權，沒想到最終轉隊無果，他也氣得公開嗆總管莫雷（Daryl Morey）是騙子。同是「賣我」專業戶的籃網前隊友厄文（Kyrie Irving）也跳出來聲援，指責莫雷在過程中不夠誠實。

哈登早在兩個月前就向76人提出不想再為費城效力，甚至還指定家鄉快艇為下家，下季要繼續披上76人球衣的機率看似不可能。但據傳總管莫雷視76人為冠軍球隊，不願做出任何讓球隊吃虧的交易，開出來的報價都高到難以匹配，不像是被動賣球星的球隊。

由於報價高到無人出價，76人也以此為由宣告終止所有與哈登有關的交易。這點讓哈登陣營感到相當不滿，認為莫雷言而無信、占盡便宜，隨即宣告將不出席季前訓練營。哈登更徹底與莫雷撕破臉，在昨日的中國行途中大罵莫雷是騙子

生涯曾在騎士、籃網兩度申請交易的厄文，堪稱是「賣我」界的前輩，對於此事自然也力挺同為勞方的哈登。厄文轉推《ESPN》知名記者沃納羅斯基（Adrian Wojnarowski）的推文，並表示哈登爭取自己的權益並沒有錯。「沃納羅斯基你覺得哈登只是在抱怨嗎？或者他只是在要求莫雷為這個夏天合約談判上的不誠實和不透明負責？」

然而，莫雷心意已決，面對哈登的怒嗆仍不為所動，堅持要拿回冠軍級別的包裹才願意放人，「哈登人生」恐怕還要繼續上演好一段時間。

Kyrie Irving James Harden

相關新聞

NBA／徹底撕破臉！哈登中國行直接轟76人總管莫雷「騙子」

高喊「賣我」卻無果的76人當家球星「大鬍子」哈登（James Harden），和76人總管莫雷（Daryl Morey）...

NBA／出席韋德名人堂儀式受熱火球迷招募 泰托姆：先不要

熱火隊史最偉大球星韋德（Dwyane Wade）近期正式入選名人堂，與他私交甚篤的塞爾蒂克當家球星泰托姆（Jayson Tatum）也到場祝賀。在進入會場時，球迷們歡呼雀躍，甚至有熱火球迷向他高呼「來

NBA／同為「賣我」專業戶 厄文挺哈登：莫雷該為不誠實負責

整個休賽季鬧得沸沸揚揚的哈登（James Harden）交易案最終雷聲大、雨點小，在76人宣告停止交易談判後暫時告一段落。然而，哈登早已向76人申請交易，甚至為此執行球員選擇權，沒想到最終轉隊無果，他

NBA／盼西蒙斯重披國家隊戰袍 澳洲主帥：可以做你自己

世界盃籃球賽即將開打，籃網隊西蒙斯（Ben Simmons）因傷勢問題，並以備戰新賽季為由婉拒澳洲男籃邀請，將缺席本屆賽事。不過澳洲男籃主帥古爾堅（Brian Goorjian）近期表示，希望西蒙斯能

NBA／艾頓積極訓練見效？奧運預選賽肆虐古巴禁區上演扣籃秀

太陽隊狀元中鋒艾頓（Deandre Ayton）上季表現不佳，季後賽消極的態度備受外界質疑。休賽季他重新振作，不僅積極訓練，還披上巴哈馬國家隊戰袍，力拼2024年巴黎奧運參賽資格。 艾頓日前在個

NBA／稱哈登體態沒問題 經紀人：明年有MVP呼聲也不意外

76人明星後衛哈登（James Harden）原先為了被交易而執行球員選項，但如今轉隊夢碎，慘遭76人「霸王硬上弓」留下。為此他也放話要缺席新賽季訓練營，此舉也被外界質疑會不會像過去一樣用沒控管的體態

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦