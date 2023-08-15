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NBA／盼西蒙斯重披國家隊戰袍 澳洲主帥：可以做你自己

聯合新聞網／ 綜合報導
西蒙斯。 法新社
西蒙斯。 法新社

世界盃籃球賽即將開打，籃網隊西蒙斯（Ben Simmons）因傷勢問題，並以備戰新賽季為由婉拒澳洲男籃邀請，將缺席本屆賽事。不過澳洲男籃主帥古爾堅（Brian Goorjian）近期表示，希望西蒙斯能重披國家隊戰袍。

西蒙斯上次代表澳洲隊出賽，是2013年的大洋洲錦標賽，當時他才17歲，出場順位還排在米爾斯（Patty Mills）和戴拉維多法（Matthew Dellavedova）兩名前輩後面，也是球隊上場時間最少的球員，兩場比賽總共打了14分鐘，且第2場發生5次失誤，因此隔年澳洲世界盃男籃賽的球員名單就沒入選。

根據《ESPN》報導，古爾堅認為西蒙斯現在不願打國家隊，可能和當時未入選有關。不過他仍未放棄西蒙斯加入澳洲隊的可能，向西蒙斯喊話，「你是一位出色的選手，國家熱愛你，國家希望你穿上綠、金（澳洲隊球衣配色）。你可以拋下一切，做你自己，在偉大的球隊文化中與夥伴們一起打球。」

古爾堅進一步表示，打世界盃對西蒙斯是好機會，他能把澳洲隊帶到從未達到的境界。不過他也強調，自己不會對西蒙斯說「如果你不參賽，我們會一無所有」這種話，只是想讓他知道，他對國家來說很重要。

Ben Simmons Patty Mills

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