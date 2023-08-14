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瓊斯盃／阿巴西、林庭謙各轟21分 中華藍退卡達奪3連勝

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
瓊斯盃男子籃球賽，中華藍林庭謙（左）切入籃下放進兩分。記者余承翰／攝影
瓊斯盃男子籃球賽，中華藍林庭謙（左）切入籃下放進兩分。記者余承翰／攝影

中華藍今天瓊斯盃壓軸戰出戰卡達隊，上半場僅領先3分，靠第三節「黑豹」阿巴西11分、林庭謙8分發揮，單節灌進30分拉開差距，最終以88：74收下3連勝。

中華藍主將劉錚今天輪休，球隊上半場在林庭謙13分發揮下握有領先，但分數無法拉開，第二節雖有連兩度「3分打」機會，先是「大房東」曾文鼎搶下進攻籃板後造成對手犯規，再有林秉聖快攻得手，不過林秉聖沒把握中罰機會，中華藍連拿5分下領先也只擴大到38：30，半場打完優勢再縮小到41：38。

第三節中華藍有李啟瑋外線先發制人，阿巴西也追加2記三分彈，3分40秒「3分打」更助中華藍將領先擴大到61：51；林庭謙延續上半場13分手感，第三節最後3分鐘也有2記外線演出，但年僅15歲的穆薩（Abdulla Yassin I M Mousa）飆進壓哨三分球，讓中華藍三節打完領先縮小到71：60。

李啟瑋第四節再度外線開火，但卡達馬上以三分球回應，不過中華藍吳永盛、李啟瑋持續奉送長程火力，李啟瑋單節第2記三分球破網後中華藍領先已達82：63，提前鎖定勝利。

中華藍今天林庭謙、阿巴西和歸化的「新台灣人」阿提諾各拿21分，李啟瑋三分球4投3中貢獻9分。

瓊斯盃男子籃球賽，中華藍總教練桑茂森。記者余承翰／攝影
瓊斯盃男子籃球賽，中華藍總教練桑茂森。記者余承翰／攝影
瓊斯盃男子籃球賽，中華藍曾文鼎在籃下搶到進攻籃板後放進兩分。記者余承翰／攝影
瓊斯盃男子籃球賽，中華藍曾文鼎在籃下搶到進攻籃板後放進兩分。記者余承翰／攝影
瓊斯盃男子籃球賽，中華藍阿巴西（右）切入後將球拋進籃框。記者余承翰／攝影
瓊斯盃男子籃球賽，中華藍阿巴西（右）切入後將球拋進籃框。記者余承翰／攝影
瓊斯盃男子籃球賽，中華藍阿巴西在三分線外跳投得分。記者余承翰／攝影
瓊斯盃男子籃球賽，中華藍阿巴西在三分線外跳投得分。記者余承翰／攝影
瓊斯盃男子籃球賽，中華藍林秉聖（中）在三分線外跳投出手。記者余承翰／攝影
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