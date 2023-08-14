NBA／2006年是生涯最愛的一冠 韋德：跟我個人關係最大

熱火傳奇後衛韋德（Dwyane Wade）生涯幾乎集結所有成就，手握三枚冠軍戒指的他最喜歡哪一座冠軍？他在接受《邁阿密先驅報》訪問時給出了答案：2006年。韋德解釋，因為2006年是生涯第一座冠軍，也是與自己關係最緊密的一座。

韋德昨日正式成為名人堂的一員，作為三屆總冠軍成員，韋德生涯最令人印象深刻的賽季可說是2005-06賽季。那年是韋德生涯第三個賽季，24歲的他繳出場均27.2分、5.7籃板及6.7助攻的全能表現，率領前一年止步東冠的熱火殺進隊史首次總冠軍戰並成功登頂，就此讓熱火踏上本世紀最佳球隊之一的道路。

韋德該年雖有名人堂中鋒歐尼爾（Shaquille O'Neal）搭檔，但後者當時已非全盛期。韋德當時是公認的熱火一哥，而他在當年總冠軍戰繳出場均34.7分、7.8籃板和3.8助攻，毫無異議地拿下總冠軍戰MVP。

韋德生涯後兩座冠軍是「熱火三巨頭」時期，球權自然被稀釋了不少，這兩年總冠軍戰場均分別是22.6分、19.6分，與2006年有不小落差。這也無怪乎當被問到生涯最喜歡的冠軍時，韋德沒經過太多猶豫就選擇了2006年。「這是第一次，而且顯然我為這座冠軍付出的最多。每個人都有不同的目標，我想被視作冠軍球員，當時不管在接下來的賽季發生了什麼，奪冠兩字已從我的目標清單上劃掉，作為這冠的主角，這對我意義非凡。」

「就我對籃球的認知，必須要成為比賽的主角，你才能有資格進入名人堂，所以2006年鐵定會是我所有獎盃中最喜歡的一個。」韋德說。