NBA／歐尼爾化身DJ預言勇士會奪冠 小裴頓同台狂歡
傳奇中鋒歐尼爾（Shaquille O'Neal）退休生活多采多姿，除了擔任球評外，他還是一名專業DJ，藝名是「DJ Diesel」。他近日現身灣區一場音樂祭，向球迷預言勇士會拿到總冠軍。
歐尼爾不僅將音樂祭現場氣氛炒熱，他還向灣區人群大聲說道，「這是一首你們年底會唱的歌！」接著喇叭就放出皇后樂團的知名歌曲《We Are The Champions》。勇士後衛小裴頓（Gary Payton II）也驚喜現身和眾人狂歡。
歐尼爾已多次透露自己很欣賞勇士一哥柯瑞（Stephen Curry），他8月初曾轉發媒體問題，「這6人中選2人，哪個組合最強？」他表示，「我選我最愛的球員柯瑞，我們不會輸任何人。」
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