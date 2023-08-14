NBA／李凱爾上演致勝抄截 助大陸男籃熱身賽險勝紐西蘭
中國大陸男籃歸化球員灰狼隊李凱爾（Kyle Anderson）逐漸進入狀況，今天面對紐西蘭隊熱身賽，繳出18分5籃板2助攻4抄截的全能數據，幫助大陸以69：68險勝。
大陸男籃備戰世界盃，前往德國打熱身賽，今天和紐西蘭打得十分膠著，長人周琦在比賽關鍵時刻搶下籃板，並造成對手犯規，2罰1中取得超前分，紐西蘭最後一攻被李凱爾抄截，喪失反撲機會。
李凱爾賽後在個人微博發文，曬出面對紐西蘭的精華，並寫道：「感謝大家的支持，我們拿下這場急需的勝利。」
大陸在德國拿下3勝5敗，接下來將返國，20日在深圳和塞爾維亞打熱身賽，再前往菲律賓馬尼拉參加世界盃男籃賽。
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