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NBA／美國籃球名人堂頒獎 波總子弟4大名將到齊令人感動

中央社／ 春田市12日綜合外電報導
波波維奇(右)入選進入名人堂，吉諾布里、鄧肯、帕克、羅賓森齊聚一堂。 美聯社
波波維奇(右)入選進入名人堂，吉諾布里、鄧肯、帕克、羅賓森齊聚一堂。 美聯社

美國職籃NBA退役球星「法國小跑車」帕克、「德國司機」諾維茨基、「閃電俠」 韋德、「西班牙鬥牛士」加索和馬刺總教練帕波維奇，今天正式入主籃球名人堂。

奈史密斯籃球名人堂（Naismith Memorial BasketballHall of Fame）今天舉辦入堂慶祝儀式，今年共有6人入選。

西班牙名將加索（Pau Gasol）說：「這真的是很強的一屆，我很榮幸、也很幸運能夠加入這些了不起的人，成為其中一員。」

NBA傳奇後衛韋德（Dwyane Wade）說：「我覺得就某方面來說，我已經成功了，我要好好享受這一刻。」

法國籍的帕克（Tony Parker）曾隨聖安東尼奧馬刺4次奪下美國職籃NBA總冠軍、6度獲選參加明星賽，也是2007年總冠軍賽最有價值球員（MVP）得主。

他說：「這是一段令人難以置信的旅程，我從沒想過像我這樣的人能經歷這樣的事。希望所有正在看的孩子，都能繼續懷抱偉大的夢想。」

帕克哽咽地感謝他的家人，並向他的美國、法國血統致敬。他說：「我覺得自己擁有兩種文化中最美好的部分，這為我的旅程帶來極大幫助。」

「當我在法國時，他們總說我個子太小、身材太瘦弱，永遠不會成功，但現在笑著的人可是我。」

帕克2001年到2018年在馬刺陣中，是「鐵血教頭」波波維奇（Gregg Popovich）麾下的明星球員，2019年在夏洛特黃蜂為自己的NBA生涯畫上句點。

帕克對帕波維奇說：「你太棒了，你永遠是我的第2個父親，我非常感激你對我和我家人所做的一切。謝謝你，我愛你。」

帕波維奇談到帕克時則說：「我對他非常嚴厲、期望也很高，我為他的成就感到驕傲。」

帕波維奇是所有北美職業運動總教練中，執教時間最長的一人，曾帶領馬刺5次奪冠，3度獲選為年度最佳總教練，也曾率美國男籃在東京奧運拿下金牌。

德國籍退役名將諾維茨基（Dirk Nowitzki）21年NBA生涯都在達拉斯獨行俠度過，曾率隊於2011年奪得總冠軍，並獲選為總冠軍賽MVP，他是2007年年度MVP得主，在2019年退休前，曾14次獲選參加明星賽。

諾維茨基說：「我只想對和我最親近的人說聲謝謝，我只想確定每個和我一起踏上這段旅程的人都收到花束，我就能謝幕了。」

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