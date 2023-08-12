NBA／稱小寶兒也有同樣條件 T-Mac：溫班亞瑪被媒體炒作過頭

馬刺狀元郎溫班亞瑪(Victor Wembanyama)擁有可怕的身體天賦，被看好將會是下一個席捲NBA的超級巨星，不過「T-Mac」麥格瑞迪（Tracy McGrady）卻認為溫班亞瑪實際上沒那麼優秀，一切都是媒體過度炒作，並表示小寶兒（Bol Bol）也擁有類似的體格。

現年19歲的溫班亞瑪被譽為是獨行俠隊的（唐西奇Luka Doncic）之後，最具有天賦的歐洲天才。身高7呎5吋（約226公分）、臂展8呎（約243公分），同時還具備後衛般的投籃手感、前鋒般的機動性和策應能力，溫班亞瑪幾乎擁有全能身手。ESPN當初給予模板是226公分的杜蘭特（Kevin Durant）。

不過名人堂球星麥格瑞迪今日上Podcast節目「Scoop B Radio」時卻有不同意見，認為溫班亞瑪被媒體過度炒作，「有關這孩子的炒作對我來說顯然太多了，我不是認為他不值得，而是讓這孩子自然發展吧，看看他會變成怎樣的球員。但你們都在談論他像是有史以來最偉大的球員等等有的沒的，拜託，老兄，我們得冷靜下來。我們根本不知道這孩子會怎麼發展。」

小寶兒以底薪加盟太陽。 美聯社

麥格瑞迪接著更表示剛以底薪加盟太陽的小寶兒，與馬刺狀元有相似的技能包和體格，「溫班亞瑪擁有很棒的天賦沒錯，但小寶兒同樣也有類似的身體條件，對吧？這就是為什麼我說我曾見過這樣的身材。小寶兒和他很像，只是沒什麼機會而已。」