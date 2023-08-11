賽車／F1車手變身甩尾大師 維斯塔潘極致甩尾初體驗

F1世界冠軍、Oracle Red Bull車手維斯塔潘（Max 維斯塔潘）實現夢想，向傳奇飄移賽車手、甩尾大師「瘋狂麥克(Mad Mike)」惠德特（Michael Whiddett）學習極致甩尾．兩個世界級的賽車手跨界合體，讓維斯塔潘挑戰不同以往的飄移賽車體驗。

維斯塔潘在賽道上進行前所未有的挑戰，在「瘋狂麥克」的指導下，他嘗試一連串的甩尾技巧，包含高速甜甜圈飄移（High-speed Doughnuts）、8字飄移（Figure of 8）和慣性飄移（Scandi-flick），最後關卡則是出現了熟悉的面孔—Oracle Red Bull車隊負責人霍納（Christian Horner）的人形立牌，讓維斯塔潘精神大振，精準完成飄移挑戰。

世界知名的紐西蘭車手惠德特在飄移界中以大膽出名，卓越的甩尾技巧更是締造多項紀錄，沒有比他更合適的教練來指導維斯塔潘甩尾技巧，並協助他在這台訂製的MADBUL飄移車上展現更卓越的控車技術。不同於F1賽車是專為速度與抓地力所設計的車輛，這台FD3S Mazda RX-7飄移車MADBUL，擁有 600匹馬力（僅略低於於F1賽車馬力的一半）則是大大考驗車手賽道上橫向滑行的控制技術。

「這感覺就像又回到16歲，第一次跳進F1賽車中一樣。」在挑戰賽車甩尾的過程中，維斯塔潘難得面露緊張神情，他說：「跟著Mike學習甩尾真的是很瘋狂的挑戰！我覺得這是過去兩年來讓我最緊張的一次賽車，因為這跟我平常駕駛的方式很不一樣，我很難預期接下來會發生什麼事。」

但當引擎啟動，維斯塔潘仍舊透過自然本能，開始用輪胎旋轉進行甩尾，「我尋找車子的極限，就像我在F1賽事中，感受到腎上腺素飆升，我的本能接管了一切。」

Red Bull飄移賽車手惠德特則表示，「我們這次突破了Max的極限，我希望這次的甩尾技巧能讓他帶回到F1賽道上，下次就換Max來帶我體驗F1賽車，我很好奇坐在他位置上的感覺是什麼。」