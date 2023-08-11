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NBA／ESPN招兵買馬 傳前勇士總管、76人教頭入職

聯合新聞網／ 綜合報導
邁爾斯(右)。 法新社
邁爾斯(右)。 法新社

邁爾斯（Bob Myers）休賽季辭去勇士隊總管職務，據《紐約郵報》報導，他即將和《ESPN》達成協議，成為《NBA Countdown》節目分析師。

勇士在邁爾斯幕後操盤下，拿下4座NBA總冠軍，據先前報導指出，邁爾斯希望暫時離開NBA休息一陣子，同時思考職涯下一站。由於在管理階層的優異成績，不少職業運動以外的行業都傳出有意向他拋出橄欖枝。

《ESPN》今年進行許多人事異動，許多資深媒體人都被裁員。不過他們也積極招募人才，繼先前傳出前76人總教練瑞佛斯（Doc Rivers）加入轉播團隊後，他們也將引進邁爾斯擔任節目分析師。

前76人教頭瑞佛斯。 美聯社
前76人教頭瑞佛斯。 美聯社

《NBA Countdown》近期做出重大改變，原主持人格林伯格（Mike Greenberg）離任，由安德魯斯（Malika Andrews）取代，前NBA球員羅斯（Jalen Rose）過去10年是節目固定嘉賓，新賽季將不會出現在節目上，邁爾斯可能成為節目未來的靈魂人物。

勇士

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