快訊

老夫婦賣房進高級養老院「有溫泉和劇院」 入住才發現都不能用想退了

賣一級毒品只能判無期、死刑太嚴？ 憲法法庭今判違憲：2年內應修法

聽新聞
test
0:00 / 0:00

NBA／德國公布世界盃名單 施羅德和魔術雙胞胎入列

聯合新聞網／ 綜合報導
施羅德。 美聯社
施羅德。 美聯社

2023年世界盃籃球賽即將在本月開打，德國隊今天也正式公布球員名單，擁有4名現役NBA球員，包含暴龍後衛施羅德（Dennis Schroder）、溜馬隊泰斯（Daniel Theis）及魔術隊兄弟檔M.華格納（Mo Wagner）、F.華格納（Franz Wagner）。

去年休賽季施羅德在歐錦賽大放異彩，因此湖人決定給他一年約，他上季也在湖人證明自己的身手。原本這次名單還有獨行俠隊長人克萊柏（Maxi Kleber），但施羅德日前和克萊柏起爭執，最終後者決定退出國家隊，不隨隊出征世界盃。

其餘入選名單則有邦加（Isaac Bonga）、吉費（Niels Giffey）、霍拉茲（Justus Hollatz）、克萊默（David Kramer）、洛（Maodo Lo）、歐布斯特（Andreas Obst）、蒂曼（Johannes Thiemann）、佛格特曼（Johannes Voigtmann）。

德國在今年世界盃小組賽被分在E組，同組對手包括芬蘭、澳洲及日本，比賽場地為日本沖繩。

相關新聞

NBA／開幕夜及聖誕大戰話題滿滿 太陽對勇士、湖人再戰金塊

新賽季開幕戰對戰組合出爐，根據《The Ahtletic》知名記者查拉尼亞（Shams Charania）報導，上季西區冠軍對戰組合湖人及金塊將再次碰頭；休賽季組成新三巨頭的太陽將客場挑戰高人氣球隊勇

NBA／波爾辛吉斯傷退出世界盃？官方否認、本人IG洩端倪

拉脫維亞今年要到台灣打世界盃男籃熱身賽，近日傳出塞爾蒂克球星波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）可能因傷退出世界盃，不過拉脫維亞籃球聯盟否認這消息。 根據歐洲記者法畢克（Ruper

NBA／湯普森最喜歡2015年那座冠軍 封王戰因一事超生氣

湯普森（Klay Thompson）憑藉神準三分球，幫助勇士拿到4座總冠軍。他近期受訪時透露，最喜歡的冠軍是2015年那座。 湯普森在快艇球星喬治（Paul George）節目上，分享2015年

NBA／德國公布世界盃名單 施羅德和魔術雙胞胎入列

2023年世界盃籃球賽即將在本月開打，德國隊今天也正式公布球員名單，擁有4名現役NBA球員，包含暴龍後衛施羅德（Dennis Schroder）、溜馬隊泰斯（Daniel Theis）及魔術隊兄弟檔M

NBA／柯瑞訓練營人才輩出 認證最特別球員是「蟻人」愛德華

勇士隊球星柯瑞（Steph Curry）舉辦球員訓練營已第8個年頭，不乏培育出未來的明日之星，包括火箭格林（Jalen Green）、女籃新星法德（Azzi Fudd）都是有名例子，不過提到最特別的人

NBA／離開改變生涯的太陽不到1個月 佩恩：開始想念鳳凰城了

佩恩（Cameron Payne）職業生涯起步不順遂，一度淪落到中國大陸CBA打球。2020年NBA泡泡園區開打，他加入太陽隊後打出身價，幫助球隊拿下8勝0敗佳績。太陽接下來3季成為西區強權，佩恩是陣

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦