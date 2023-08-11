NBA／德國公布世界盃名單 施羅德和魔術雙胞胎入列

2023年世界盃籃球賽即將在本月開打，德國隊今天也正式公布球員名單，擁有4名現役NBA球員，包含暴龍後衛施羅德（Dennis Schroder）、溜馬隊泰斯（Daniel Theis）及魔術隊兄弟檔M.華格納（Mo Wagner）、F.華格納（Franz Wagner）。

去年休賽季施羅德在歐錦賽大放異彩，因此湖人決定給他一年約，他上季也在湖人證明自己的身手。原本這次名單還有獨行俠隊長人克萊柏（Maxi Kleber），但施羅德日前和克萊柏起爭執，最終後者決定退出國家隊，不隨隊出征世界盃。

其餘入選名單則有邦加（Isaac Bonga）、吉費（Niels Giffey）、霍拉茲（Justus Hollatz）、克萊默（David Kramer）、洛（Maodo Lo）、歐布斯特（Andreas Obst）、蒂曼（Johannes Thiemann）、佛格特曼（Johannes Voigtmann）。

德國在今年世界盃小組賽被分在E組，同組對手包括芬蘭、澳洲及日本，比賽場地為日本沖繩。