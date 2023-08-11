NBA／湯普森最喜歡2015年那座冠軍 封王戰因一事超生氣

湯普森（Klay Thompson）憑藉神準三分球，幫助勇士拿到4座總冠軍。他近期受訪時透露，最喜歡的冠軍是2015年那座。

湯普森在快艇球星喬治（Paul George）節目上，分享2015年奪下總冠軍的美好回憶，那是湯普森生涯首次嘗到奪冠滋味，也是勇士近40年首冠。湯普森透露當時他和奧克蘭人聊過天，他們都不相信能拿到冠軍，「那天奧克蘭擠滿人群，人們有多麼開心，我永遠不會忘記那些回憶，因此2015年G6帶來的感受出乎意料。」

勇士當年G6以105：97擊敗騎士，湯普森那場比賽7投2中，只得到5分，他笑說：「2015年G6很特別，網友製作的梗圖太有趣了。當你什麼都沒做，團隊項目仍得到A+。」

「我只是坐在板凳上，7投2中，得到5分。裁判戴維斯（Mark Davis）讓我犯滿畢業，我當時真的很生氣，這一刻我永遠不會忘」湯普森說。