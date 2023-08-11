NBA／柯瑞訓練營人才輩出 認證最特別球員是「蟻人」愛德華

勇士隊球星柯瑞（Steph Curry）舉辦球員訓練營已第8個年頭，不乏培育出未來的明日之星，包括火箭格林（Jalen Green）、女籃新星法德（Azzi Fudd）都是有名例子，不過提到最特別的人選，柯瑞毫不猶豫挑選愛德華（Anthony Edwards）。

愛德華以狀元之姿加入灰狼，首年場均就能砍下19.3分、4.7個籃板和2.9次助攻，隨後逐漸成長為球隊的倚賴的得分箭頭，與唐斯（Karl-Anthony Towns）共組灰狼雙星。今年各項數據再創新高，場均可得到24.6分、5.8個籃板和4.4次助攻。

柯瑞近期接受《Complex’s》的採訪時被問到，在過去舉辦的訓練營中，哪位球員當時讓你感覺不太一樣，柯瑞表示就是愛德華，「他在訓練營內，展現了與眾不同的風采和不同的競爭氛圍，就算是在比賽中也是如此。他辦到一些無人能敵的表現。所以我認為看過他那年表現的人，都認為他能夠成為他想要成為的那種人。」

事實證明，柯瑞的想法相當正確。年僅22歲的愛德華在加入灰狼後，場均得分持續進步，新秀年就入選新秀第一隊，今年更被選入明星賽及美國世界盃代表，前途不可限量。