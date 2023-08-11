NBA／離開改變生涯的太陽不到1個月 佩恩：開始想念鳳凰城了

佩恩（Cameron Payne）職業生涯起步不順遂，一度淪落到中國大陸CBA打球。2020年NBA泡泡園區開打，他加入太陽隊後打出身價，幫助球隊拿下8勝0敗佳績。太陽接下來3季成為西區強權，佩恩是陣中不可或缺的替補控衛，但太陽上季再度止步季後賽第二輪，因此球隊休賽季做出陣容大變動，佩恩也被交易到馬刺隊。

太陽上個月和馬刺達成交易，送走佩恩、一枚二輪籤及部分現金，從馬刺換回一枚二輪籤，接下來再用底薪簽下上季效力魔術的小寶兒（Bol Bol）。不到3年的時間，泡泡園區的太陽隊成員，只剩布克（Devin Booker）和艾頓（Deandre Ayton）留在隊中。

佩恩前幾天剛過29歲生日，他在個人社群直播說：「兄弟，我愛鳳凰城，我已經開始想念鳳凰城了。我希望我仍在鳳凰城，但事情就是這樣，他們想贏總冠軍，我尊重這點，但我覺得他們本來可以和我一起贏下總冠軍。」

太陽上賽季在西區第二輪面對金塊隊，主力控衛保羅受傷，佩恩扛起先發控衛重責。太陽第6戰賽前被2比3聽牌，且中鋒艾頓（Deandre Ayton）受傷沒辦法打，儘管佩恩狂砍31分，太陽最終仍慘敗金塊，遭到淘汰。

佩恩近日接受記者蘭金（Duane Rankin）訪問時，回憶起這場比賽，「真的很痛，在自家球迷面前打成這樣，不是我們的風格，特別去年那樣後（去年季後賽第二輪G7慘敗獨行俠），我們又重蹈覆轍，這種感覺很不好，我只是希望分差能接近一點。」

佩恩上賽季在太陽出賽48場，平均貢獻10.3分4.5助攻2.2籃板，三分球命中率36.8%。新賽季是他合約最後一年，將在馬刺聯手狀元溫班亞瑪（Victor Wembanyama）。