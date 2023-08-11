快訊

野火滅村超過千人失蹤：百年前的夏威夷王國首都已成廢墟

影／藝人馬國畢酒駕被逮畫面曝光！「我犯了低級錯誤」鞠躬道歉送北檢

台女港鐵當眾「換衣服」還PO爆乳影片 當地人讚：香港歡迎妳

聽新聞
test
0:00 / 0:00

NBA／溫班亞瑪《2K24》數值破新秀紀錄 自信球季結束能90分

聯合新聞網／ 綜合報導
溫班亞瑪。 法新社
溫班亞瑪。 法新社

《NBA 2K24》遊戲總監今天在馬刺隊狀元溫班亞瑪（Victor Wembanyama）面前，公布他新賽季的初始能力值為84分，成為遊戲史上能力值最高的新秀。

《NBA 2K》系列已經邁入第25年，溫班亞瑪是第7位能力值高於80的新秀，超越沃爾（John Wall）、厄文（Kyrie Irving）和威廉森（Zion Williamson）共同保持的81分紀錄，成為史上第一。值得一提的是，詹姆斯（LeBron James）當年只有78分。

對於自己能力值84分，溫班亞瑪覺得還不錯，當被問到是否有信心賽季中將數值提升到90分，溫班亞瑪表示，「毫無疑問。」

溫班亞瑪擁有出色的身體素質，加上靈活的籃球技術，許多球迷認為他像是作弊般的存在，勇士隊球星柯瑞（Stephen Curry）也曾表示，溫班亞瑪根本就像2K裡開外掛的自創球員。

不過大部分球迷認為溫班亞瑪的遊戲數值過高，「給一個新秀84分很愚蠢」、「他84分？他在夏季聯賽沒做太多事」、「太高了，詹姆斯新秀時只有78分」、「還沒上場就84分？」、「84分太瘋狂了」。

Victor Wembanyama

相關新聞

NBA／開幕夜及聖誕大戰話題滿滿 太陽對勇士、湖人再戰金塊

新賽季開幕戰對戰組合出爐，根據《The Ahtletic》知名記者查拉尼亞（Shams Charania）報導，上季西區冠軍對戰組合湖人及金塊將再次碰頭；休賽季組成新三巨頭的太陽將客場挑戰高人氣球隊勇

NBA／離開改變生涯的太陽不到1個月 佩恩：開始想念鳳凰城了

佩恩（Cameron Payne）職業生涯起步不順遂，一度淪落到中國大陸CBA打球。2020年NBA泡泡園區開打，他加入太陽隊後打出身價，幫助球隊拿下8勝0敗佳績。太陽接下來3季成為西區強權，佩恩是陣

NBA／溫班亞瑪《2K24》數值破新秀紀錄 自信球季結束能90分

《NBA 2K24》遊戲總監今天在馬刺隊狀元溫班亞瑪（Victor Wembanyama）面前，公布他新賽季的初始能力值為84分，成為遊戲史上能力值最高的新秀。 《NBA 2K》系列已經邁入第2

NBA／勇士簽下213公分G聯盟籃板王 將爭取雙向合約名額

據《The Ahtletic》知名記者查拉尼亞（Shams Charania）報導，勇士以Exhibit 10合約簽下G聯盟籃板王強森（Jayce Johnson），他將爭取勇士雙向合約名額。

NBA／里夫斯休賽季苦練三分球 不擔心世界盃規則適應不良

湖人隊里夫斯（Austin Reaves）休賽季將代表美國征戰世界盃男籃，他近日受訪時談到NBA和FIBA規則的差異，不擔心自己會適應不良。 里夫斯近日接受《HoopsHype》訪問時透露休賽季

NBA／自曝已不在意《NBA 2K24》數值 湯普森：我都32歲了

電玩遊戲《NBA 2K24》近期更新球員能力值，去年不滿自己三分球能力值過低的勇士球星湯普森（Klay Thompson），近日在節目上自曝已經不玩《NBA 2K》，也不在意球員數值了。 湯普森

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦