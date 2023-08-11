NBA／溫班亞瑪《2K24》數值破新秀紀錄 自信球季結束能90分

《NBA 2K24》遊戲總監今天在馬刺隊狀元溫班亞瑪（Victor Wembanyama）面前，公布他新賽季的初始能力值為84分，成為遊戲史上能力值最高的新秀。

《NBA 2K》系列已經邁入第25年，溫班亞瑪是第7位能力值高於80的新秀，超越沃爾（John Wall）、厄文（Kyrie Irving）和威廉森（Zion Williamson）共同保持的81分紀錄，成為史上第一。值得一提的是，詹姆斯（LeBron James）當年只有78分。

對於自己能力值84分，溫班亞瑪覺得還不錯，當被問到是否有信心賽季中將數值提升到90分，溫班亞瑪表示，「毫無疑問。」

溫班亞瑪擁有出色的身體素質，加上靈活的籃球技術，許多球迷認為他像是作弊般的存在，勇士隊球星柯瑞（Stephen Curry）也曾表示，溫班亞瑪根本就像2K裡開外掛的自創球員。

不過大部分球迷認為溫班亞瑪的遊戲數值過高，「給一個新秀84分很愚蠢」、「他84分？他在夏季聯賽沒做太多事」、「太高了，詹姆斯新秀時只有78分」、「還沒上場就84分？」、「84分太瘋狂了」。