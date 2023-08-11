NBA／勇士簽下213公分G聯盟籃板王 將爭取雙向合約名額

據《The Ahtletic》知名記者查拉尼亞（Shams Charania）報導，勇士以Exhibit 10合約簽下G聯盟籃板王強森（Jayce Johnson），他將爭取勇士雙向合約名額。

Exhibit 10合約是一年底薪的無保障合約，球員被裁掉後能前往該隊發展聯盟打球，這意味著強森需要在訓練營和熱身賽有好表現，爭取將自己的合約轉為雙向合約。

現年26歲的強森身高213公分，上季效力勇士G聯盟球隊（聖塔克魯茲勇士），場均抓下13.5個籃板，成為G聯盟籃板王，另外他場均還能貢獻9.4分1.3阻攻。強森將成為勇士訓練營最高的球員，第二名是208公分的薩里奇（Dario Saric）。

勇士先前簽下22歲後衛基諾斯（Lester Quinones），他是勇士陣中唯一的雙向合約球員，因此勇士還有2個雙向合約名額。上季勇士2名雙向合約球員表現出色，後衛傑洛米（Ty Jerome）和前鋒蘭姆（Anthony Lamb）分別打45場及62場，蘭姆在3月轉為正式合約。